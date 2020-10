Anlässlich des 82. Jahrestages der November-Pogrome von 1938 laden die Stadt Oranienburg und die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen zu Montag, 9. November, 15 Uhr zu einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung ein, um der Opfer der Pogrome in Oranienburg zu gedenken. Die Veranstaltung findet gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde Oberhavel sowie den christlichen Gemeinden Oranienburgs statt. Gastrednerin ist die Schriftstellerin Deborah Feldman. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Bestsellerautorin Deborah Feldman wird während der Gedenkfeier für die 1938 verschleppten und ermordeten jüdischen Bürgerinnen und Bürger als Gastredner sprechen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Deborah Feldman für unsere Gedenkveranstaltung gewinnen konnten. Sie ist eine Autorin von internationalem Ruf, und wir sind gespannt auf Ihre Rede“, sagte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos).

Bestseller als Netflix-Serie verfilmt

Alljährlich laden die Stadt sowie die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen zur Gedenkveranstaltung und Kranzniederlegung am ehemaligen Jüdischen Bethaus in der Havelstraße/Ecke Neringstraße ein. Frühere Gastredner waren unter anderen Bundespräsident Joachim Gauck sowie Berlins Regierender Bürgermeister Walter Momper (SPD).

Die amerikanisch-deutsche Schriftstellerin Deborah Feldman wurde mit ihrem autobiografischen Roman „Unorthodox“ weltbekannt. Sie schildert darin ihr Aufwachsen in einer streng religiösen jüdischen Glaubensgemeinschaft in New York, aus der sie sich letztlich befreit hat. Heute lebt Deborah Feldman in Berlin. Ihr Buch wurde 2020 für eine Netflix-Serie verfilmt. Regisseurin Maria Schrader erhielt dafür kürzlich den begehrten US-Fernsehpreis Emmy.

Alle Oranienburgerinnen und Oranienburger sind zur Gedenkveranstaltung eingeladen. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist obligatorisch.