Wenn sich die meisten Menschen in gemütlicher Runde um den Weihnachtsbaum versammeln oder sich am Feuerwerk zum Jahreswechsel erfreuen, sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Bereitschaft, um im Notfall zu helfen. Auch in Oranienburg. André Buhlan berichtet, was an solchen Tagen anders ist,...