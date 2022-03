Im Jahr gehen 250 Millionen Stanzteile in die ganze Welt. Rund eine Million davon werden pro Werktag produziert. Die Firma FSM Stamping (früher Famm Syscomp) in Hennigsdorf , fertigt Präzisionselemente für die Automobilbranche an - unter anderem für VW, Mercedes, Tesla, aber auch für die Hausger...