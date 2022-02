„Die Bilder, die uns nun täglich aus der Ukraine erreichen, sind unerträglich – nicht nur für diejenigen von uns, die Freunde oder Angehörige in dem Land wissen“, sagt der amtierende Oberhavel-Landrat Egmont Hamelow. Dieser macht unmissverständlich klar: „Wo wir die Menschen aus der Ukraine unterstützen können, werden wir das selbstverständlich auch in Oberhavel tun.“

Schon jetzt bereite sich der Landkreis auf die mögliche Unterbringung von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vor. Hamelow: „Unser Landkreis wird wie schon 2015 Verantwortung übernehmen und alles dafür tun, um hilfebedürftigen Menschen eine sichere Unterbringung zu ermöglichen.“

Erste Flüchtlinge in Brandenburg angekommen

Welche Kapazitäten gibt es in Oberhavel?

Noch ist unklar, wie viele Flüchtlinge nach Brandenburg beziehungsweise nach Oberhavel kommen werden. „Das Land Brandenburg rechnet derzeit mit 10.000 Menschen, die Obhut benötigen. Wie viele davon tatsächlich in Oberhavel Schutz suchen, ist derzeit nicht absehbar“, so Hamelow. Wie sind die Kapazitäten in Oberhavel? „Der Landkreis kann kurzfristig in vorhandenen Unterkünften bis zu 200 Menschen unterbringen“, berichtet Hamelow. Dafür können Unterkünfte in der Dr.-Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg hergerichtet werden. „Ebenso prüfen wir mögliche zusätzliche Kapazitäten in den Wohnheimen unserer Oberstufenzentren.“

Runde mit den Bürgermeistern

Landkreis richtet Hotline ein

Private Anbieter, die Möglichkeiten zur Unterbringung Geflüchteter sehen, können sich an den Landkreis wenden, „der die Angebote bei Bedarf koordiniert“, so Hamelow. Hilfsangebote und Nachfragen können an die Mailadresse ukrainehilfe@oberhavel.de oder telefonisch an 03301 6014800 gerichtet werden.

Soforthilfefonds in sechsstelliger Höhe

Der Fonds soll dazu dienen, für die in Not geratenen Menschen kurzfristig Essen, Hygieneartikel und privaten Anbietern von Wohnraum pauschal die Betriebskosten für ihre Hilfsangebote erstatten zu können. Die genauen Modalitäten werden aktuell erarbeitet. „Nach dem Kreistagsbeschluss werden wir gesondert zum Procedere der Umsetzung informieren“, so Hamelow.

Kontakt zu Partnerkreisen in Polen

