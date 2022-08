Pendler, die mit der S-Bahn unterwegs sind, müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen. Wegen einer Stellwerkstörung in Pankow (zu dieser kam es nach einem Kabeldiebstahl) muss der Zugverkehr auf einigen Linien verändert durchgeführt werden. Betroffen sind auch Linien in Richtung Bernau Birkenwerder und Oranienburg . Das wurde am Montagmorgen, 22. August, mitgeteilt.