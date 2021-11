Antonia ist 24 Jahre jung, kommt aus Hoppegarten/Waldesruh und zog kürzlich zu ihrem Freund nach Oranienburg. Nach ihrem Grundschullehramts-Studium arbeitet sie derzeit als Lehramtsanwärterin an einer Grundschule. Vorgeschlagen hat sie ihr Freund und schreibt: „Sie liebt Hunde über alles, geht daher mehrmals täglich mit ihrem Hund spazieren und trainiert auch mit ihm.“ Außerdem treiben beide mehrmals in der Woche gemeinsam Sport. „Vor der aktuellen Coronavirus-Situation hat sie aktiv für einen Hochzeitsausstatter in Berlin gemodelt. Ansonsten beschäftigt sie sich auch sehr gern kreativ.“

