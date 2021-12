Laura ist 29 Jahre jung, wohnt in Leegebruch und arbeitet im Einzelhandel. In ihrer Freizeit ist sie gern in der Natur, liebt lange Spaziergänge sowie Unternehmungen und Ausflüge mit ihrer Familie. „Mein Ausgleich zum Alltag ist das Joggen und das Walken, „was ich sehr gerne mit meinen Mädels tätige“, schreibt sie.

(sbb@moz.de)