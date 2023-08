Rund zwölf Jahre ist es her, da hing der Schulstandort im Oranienburger Ortsteil Friedrichsthal am seidenen Faden. Die kleine Grundschule sollte geschlossen werden. Zeiten ändern sich: Am 28. August geht ein 13 Millionen Euro schwerer Neubau an den Start. Insgesamt wird der Schul- und Sportcam...