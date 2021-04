Auch in diesem Jahr finden die Abiturprüfungen unter Coronabedingungen statt. Am Mittwoch mussten viele Abiturientinnen und Abiturienten ihre erste Prüfung absolvieren – in weitgehend leeren Schulgebäuden. Denn Präsenzunterricht findet derzeit nur für Abschlussklassen statt. Distanzunterricht...