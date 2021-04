Radieschen, Salat, Kohl und Zwiebeln: Ein Gemüseanbauprojekt haben vier Jugendliche und zahlreiche Helferinnen jetzt in der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule in Hohen Neuendorf gestartet. Da der Präsenzunterricht am Freitag noch nicht begonnen hatte, waren Elias, Jason, Liddy und Gordon dabei stellve...