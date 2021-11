Warum der junge Mann auf der Landesstraße 211 hinter Lehnitz in der Nähe des TüV-Geländes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, muss noch geklärt werden, teilte die Polizei mit. Der 20-Jährige, der mit seinem Fahrzeug nicht aus dem Landkreis Oberhavel kam, prallte gegen 9.40 Uhr mit seinem Fahrzeug so heftig gegen einen Baum, dass dessen Wurzeln aus der Erde gerissen wurden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Firmenwagen entstand Totalschaden.

Fahrbahn ab 12.15 Uhr wieder frei

Feuerwehrleute aus Mühlenbeck und Zühlsdorf kamen zum Einsatz. Die Landesstraße musste bis gegen Mittag an der Unfallstelle gesperrt werden.