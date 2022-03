Der 62-jährige Lkw-Fahrer, der am 2. März bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn (A10) in Birkenwerder schwer verletzt wurde, hatte Glück im Unglück. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung und konnte bereits von der Intensivstation auf eine No...