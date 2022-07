Die Brandenburger Polizei ermittelt gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Berlin , der eine 17-Jährige in einem Schwimmbad im Landkreis Oberhavel sexuell belästigt haben soll. Der Polizei nach soll es sich um die Turm-Erlebniscity handeln. Der Mann habe am Dienstagabend im Whirlpool zunächst sein Handy auf die Jugendliche gerichtet, berichtete die Polizeidirektion Nord am Mittwoch. Ob er sie fotografierte, war zunächst nicht bekannt. Dann sei der 35-Jährige an die junge Frau herangerückt und habe sie unsittlich berührt.