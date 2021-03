Die Fahrradfreundlichkeit hat in den vergangenen Jahren nachgelassen. Das ist das Ergebnis des ADFC Fahrradklima-Tests für Oranienburg. Die Stadt landet mit einer Schulnote von 3,5 hinter Schwedt (3,1) und Hennigsdorf (3,4) auf Platz drei von 18 vergleichbaren Städten in Brandenburg, bundesweit schafft sie es auf Platz 35 von 415. Knapp 160 Oranienburger hatten sich im vergangenen Herbst an der Umfrage beteiligt.

Die Stadtverwaltung spricht in ihrer Auswertung davon, dass sich die Fahrradfreundlichkeit Oranienburgs „in der Wahrnehmung der Umfrage-Teilnehmenden weiter verschlechtert“ habe. Im Rathaus führt man das auf einen bundesweiten Trend zurück. Vergleichbare Städte – solche mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 50.000 – schnitten beim ADFC-Test durchschnittlich mit einer 3,9 ab.

Ausbau kommt Erwartungshaltung nicht hinterher

Die Ansprüche an eine bedarfsgerechte Infrastruktur steigen mit der Anzahl der Radfahrenden. Das sagt sowohl Sven Dehler, in der Stadtverwaltung für die Radverkehrsplanung zuständig, als auch Klaus Leistner, Leiter der ADFC-Ortsgruppe Oranienburg. Gerade der Blick nach Dänemark oder in die Niederlande führe zu hohen Ansprüchen der Radfahrer an die eigene Stadt, so Leistner.

Auffällig bei der Auswertung des Klima-Tests ist, dass Oranienburg im Vergleich zu 2018 in keinem Aspekt merkliche Pluspunkte sammeln konnte. Entweder wurde die Situation als „hat sich verschlechtert“ oder „ist konstant geblieben“ bewertet. So nahm vor allem das Sicherheitsgefühl der Radfahrenden ab. Eine Ursache ist ebenfalls in der Umfrage zu finden: Das Konfliktpotenzial mit Autos und Fußgängern wird höher als in den Vorjahren eingestuft.

Spaß trotz Unsicherheit?

Den schlechtesten Wert seit 2012 verzeichnet Oranienburg beim sicheren Fahren auf Radwegen und Fahrradstreifen: Er liegt bei 3,6. Dem gegenüber steht die Bewertung in der Kategorie „Spaß oder Stress“: Mit einer 2,7 steht die Stadt recht gut dar. 2014 und 2016 wurde der Spaßfaktor mit 2,1 und 2,2 jedoch besser bewertet.

Verkehr ADFC will die Sachsenhausener Straße in Oranienburg verschwenken Oranienburg Auf den Aspekt Sicherheit lenkt Leistner ein Hauptaugenmerk. „Ich hätte mir vorstellen können, dass dieser Punkt sogar noch schlechter bewertet wird.“ Es sei für Radfahrende alles andere als aufbauend, „wenn man sich ständig bedroht fühlt“. Eine solche Situation befürchtet er, wie berichtet, beim Ausbau der Sachsenhausener Straße erneut. Pauschal verurteilen will er niemanden. „Er gibt nicht den Autofahrer oder den Radfahrer.“ Nicht unstrittig sei die vermehrt durchgesetzte Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht.

In Oranienburg wurde sie unter anderem in der Bernauer Straße, der Germendorfer Straße, der Walther-Bothe-Straße und der Berliner Straße aufgehoben. Gerade in der schmalen Bothe-Straße komme es jedoch zu brenzligen Situationen. Wichtig: Gibt es kein „Fahrrad frei“-Schild, darf nicht einmal auf dem Gehweg in Schrittgeschwindigkeit geradelt werden. Für Senioren könnte das problematisch werden, werden sie verpflichtet, die Straße benutzen zu müssen. „Autofahrer wissen das oft nicht und reagieren entsprechend genervt.“ Leistner will alle Radfahrer betrachten – von sportlichen Rennradtypen, der sicherer auf der Straße unterwegs ist, bis zur älteren Dame oder der Mutter mit Kind, die den Gehweg als sicherere Route bevorzugen.

Gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums

Laut Stadtverwaltung konnte Oranienburg im Feld „Infrastruktur und Radverkehrsnetz“ punkten. Die Erreichbarkeit des Stadtzentrums wurde mit 2,1 bewertet. „Der Ausbau der Haveluferpromenade trug sicher zu dieser Bewertung bei“, teilt Nadine Schlitt aus der Verwaltung mit. Zur Wahrheit gehört: Die 2,1 sind in dieser Kategorie der schlechteste Wert seit 2012. In den Vorjahren lag er zwischen 1,6 und 1,9. Im nächsten Klimatest könntet er sich verbessern. Hofft zumindest Nadine Schlitt: „Mit dem geplanten Ausbau des Uferweges in Richtung Sachsenhausen, der in Verbindung mit dem Neubau der Schleuse Friedenthal realisiert werden soll, wird das innerstädtische Radverkehrsnetz in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut.“

Den laut Schulnotenskala besten Wert erhält die Stadt mit 2,0 in der Kategorie „Benutzung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung“. In Oranienburg ist das bis auf einige Ausnahmen der Regelfall. Teilnehmende der Umfrage kritisieren mit ihrer Wertung jedoch die Zunahme von Fahrraddiebstählen. Laut Stadt bestehe „offensichtlich dringender Handlungsbedarf“. Falschparker auf Radwegen sollten häufiger kontrolliert und Radwege häufiger gereinigt werden, so weitere Fazite der Teilnehmenden.

Stadt nimmt den Klima-Test ernst

Die Stadt nimmt den Klima-Test ernst und will sich mit den Ergebnissen „intensiv auseinandersetzen“. „Wir werden den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur weiter vorantreiben“, so Sven Dehler. In diesem Jahr soll der Radweg zwischen Wensickendorf und Wandlitz fertiggestellt und in Germendorf der Radweg in der Ortsdurchfahrt der L 170 ausgebaut werden. Klaus Leistner sieht das mit Wohlwollen. „Es tut sich was“, sagt er. „Aber auch nicht in der Geschwindigkeit, die wir uns wünschen würden.“