Gut zu tun hat Marc Rückert von den Fischerstuben Stolzenhagen. Er verkauft seit Tagen an einem Stand vor dem Oranienburger Netto-Markt in der Bernauer Straße fangfrische Karpfen.Traditionsfisch zu SilvesterGut 50 Fische, die zwischen zwei und dreieinhalb Kilogramm wogen, gingen allein am Mittwoc...