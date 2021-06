Die Temperaturen steigen, die Corona-Inzidenz bleibt niedrig. In den nächsten Tagen wird es warm, täglich stehen rund 27 Grad und Sonne an. Durch die Corona-Lockerungen – innerhalb von sieben Tagen gab in Oberhavel 35 neue Fälle, die Inzidenz lag am Dienstag bei 16,4 – fällt auch der Seebesu...