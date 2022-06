Nun muss nur noch das Wetter mitspielen, dann kann die neue Spielattraktion für Familien und Kinder auf dem Spargelhof in Kremmen eröffnet werden. Malte Voigts, der Chef des Unternehmens, hatte die Idee dazu schon vor geraumer Zeit. In diesem Jahr konnte der Plan nun endlich in die Tat umgesetzt w...