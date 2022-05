Entspannt genossen am Montagvormittag (2. Mai) die Mitarbeiter des Straßenbauers Strabag aus Neuenhagen die Frühlingssonne in Birkenwerder . Sie hatten nichts zu tun, weil die Bundesstraße B96a entgegen der Ankündigung am Morgen noch nicht gesperrt wurde. Die zuständige Firma hatte erhebliche Ve...