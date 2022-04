Richtig zufrieden ist die Gemeinde mit der Brücke über die Autobahn A10 an der Fichteallee in Birkenwerder wegen eines fehlenden Rad- und Gehwegs sowieso nicht. Daran wird sich so bald nichts ändern. Aber das Bauwerk ist auch noch nicht ganz fertiggestellt. Restarbeiten seien noch zu erledigen, ...