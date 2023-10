In Oranienburg wird demnächst wieder eine Straße gesperrt. Das kündigte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg in einer Mitteilung am Freitag (6. Oktober) an. Betroffen ist ein Ortsteil. Wir haben alle Informationen und die Umleitung zusammengefasst.

Die Bundesstraße B273 erhält laut Pressesprecherin Dorothée Lorenz vom Landesbetrieb eine neue Fahrbahndecke. Die B273 verbindet Oranienburg mit einigen Ortsteilen und führt weiter in den Barnim. Gesperrt wird die Straße sie ab dem Ortseingang in Schmachtenhagen.

Erst Vollsperrung, dann halbseitige Sperrung

Die Sperrung erstreckt sich bis zum Abzweig mit der L29 in Richtung Zehlendorf. Die Sperrung zwischen Ortseingang und Ernst-Thälmann-Platz soll am Montag, 23. Oktober, beginnen. Bis Freitag, 27. Oktober, ist die Strecke voll gesperrt. „In der zweiten Ferienwoche finden unter halbseitiger Sperrung noch Restarbeiten statt“, so der Landesbetrieb.

Die Umleitung: Wer aus Oranienburg kommt, muss über Lehnitz und Summt (L21) beziehungsweise Zühlslake Richtung Wensickendorf fahren. Gleiches gilt für Menschen aus den Ortsteilen, die Oranienburg erreichen wollen.

Für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, wird es auf Höhe des Gasthofs Niegisch eine provisorische Möglichkeit zur Überquerung der Baustelle geben, so der Landesbetrieb. „Der Netto Marken Discount ist während der Bauarbeiten per Fuß erreichbar.“