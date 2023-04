Der Ausbau der Bergfelder Straße (B96a) in Birkenwerder war schon 2013 im Gespräch, wurde aber erst neun Jahre später in Angriff genommen. Am 2. Mai 2022 wurde die Ortsdurchfahrt gesperrt.

Jetzt, fast ein Jahr später, neigen sich die Arbeiten dem Ende zu. Das Landesamt für Straßenwesen nannte d...