Der starke Regen am Dienstagabend hat bei den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr mehrere Einsätze ausgelöst. Umgefallene Bäume sorgten für Einschränkungen im Straßenverkehr sowie Sachschäden. Mehrere Vorfälle hat es in der Stadt Oranienburg und in den Ortsteilen gegeben. Dies war von ...