1244 Hunde, die eine Steuermarke tragen, gibt es derzeit in Kremmen. Das ist der Stadt zu viel. Sie will „die Zahl der gehaltenen Hunde begrenzen“, wie es in einer Beschlussvorlage heißt. Das soll über eine saftige Erhöhung der Hundesteuer ab 2022 erreicht werden. Die Steuer für den ersten H...