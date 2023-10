Wer sich vorgenommen hat, den Garten winterfest zu machen, sollte auch gleich prüfen, ob vor dem Grundstück nicht zufällig auch öffentliches Land unrechtmäßig begrünt wurde. Dies ist nämlich strafbar. Darauf weist die Stadt hin. Wenn es auch bisher schweigend geduldet schien, wird die Verwaltung künftig gegen unrechtmäßige Nutzung oder Bebauung vorgehen.

Egal ob Anpflanzungen zur verschönernden Außenwirkung des Zauns oder der Bauschutthaufen, der praktischerweise außerhalb des Grundstücks gelagert wird, beides sind Vergehen gegen die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes. „Überall im Stadtgebiet gibt es Straßen, in denen Anwohnerinnen und Anwohner vor ihrem Grundstück unerlaubt Dinge auf öffentlichem Straßenland gebaut, aufgestellt, abgelegt oder angepflanzt haben“, sagt Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. Dies habe in den letzten Jahren so große Ausmaße angenommen, dass die Stadt nun einschreiten muss.