Stell dir vor, es geht um den Straßenausbau und keiner protestiert. Kaum denkbar. In Oranienburg scheint das Interesse an einem künftigen Fahrplan für den Umgang mit Sandpisten und maroden Straßen aber durchaus gering – zumindest, so eine Annahme, wenn es nicht konkret um die Schlaglöcher und...