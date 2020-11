Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten kam es am Montagnachmittag auf der Landesstraße 162 zwischen Kremmen und Oranienburg.

Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 14.10 Uhr eine 36-Jährige, die in Richtung Fehrbellin unterwegs war, mit ihrem Hyundai in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Madza. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß total zerstört.

Fahrerin im Wrack eingeklemmt

Die Fahrerin des Hyundais konnte nicht ohne Weiteres aus dem Wrack befreit werden. Sie war eingeklemmt. Die herbeigerufene Feuerwehr musste mit schwerem Gerät das Auto aufbrechen, um die schwer verletzte Frau zu bergen. „Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert“, bestätigte Kathleen Haase von der Polizeiinspektion Oranienburg auf Nachfrage.

Ebenfalls schwer verletzt wurden die beiden Insassen des anderen Unfallwagens. Der 42-jährige Fahrer und die 41-jährige Beifahrerin wurden in ein umliegendes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. Die Straße war insgesamt drei Stunden voll gesperrt. Gegen 17 Uhr wurde sie für den Verkehr wieder frei gegeben.