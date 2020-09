Bei Bauarbeiten wurde am Montag um 11 Uhr in Germendorf in der Nähe des Globus-Baumarktes eine Hauptgasleitung beschädigt.

„Die Polizei ist zur Gefahrenabwehr angefordert worden und sichert die Zufahrten zur Unfallstelle“, bestätigte auf Nachfrage der Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oranienburg. Die Unfallstelle liegt an der Ecke Annahofer Straße und Am Bahndamm.

Beide Straßen wurden gesperrt, zusätzlich auch noch die Straße Am Globusbaumarkt, die Parallelstraße zu Am Bahndamm.

Vor Ort sind auch Kräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Oranienburger Ordnungsamtes und des Gasversorgers, um die Leitung abzuklemmen.