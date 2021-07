Die Einwohner von Hohen Neuendorf, Birkenwerder, Bergfelde und Stolpe sind bereits jetzt und in den kommenden Monaten noch viel mehr von Baustellen in den großen Straßen geplagt. Die Landesstraße 171 und die Bundesstraßen 96 und 96a sind betroffen. Bereits gesperrt ist die Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf, die Durchfahrtsstraße in die Niederheide.

Vorerst keine Vollsperrung

Die ersten Sanierungsmaßnahmen an der Brücke auf der Landesstra...