Erstmals hat das Mühlenbecker Land Sandstraßen in größerem Umfang nach dem „Bernauer Modell“ instandgesetzt. Bislang waren nur die Anwohner der 320 Meter langen Ahornstraße in Schildow in den Genuss einer staubfreien Straße ohne Schlaglöcher gekommen.

Jetzt wurde der Versuch auf andere Str...