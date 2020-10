Peter Seifert fährt einen schicken weißen Peugeot, mit viel Schnick und Schnack, vor allem Elektronik. Doch selbst lenken muss der 75-Jährige den Wagen schon noch selbst. Aber richtig Spaß hat der Nassenheider derzeit nicht daran. Mit aller Vorsicht umkurvt er ein Loch nach dem anderen auf dem Weg nach Hause. „Nach Regen entsteht hier Klein-Venedig.“ Seifert versucht, mit Humor auf die aktuelle Lage vor seiner Haustür im sonst ruhigen Forstweg zu reagieren. Es gelingt ihm nicht immer.

Ortskundige nehmen Schleichwege in Nassenheide

Seifert ist ein Schleichweg-Opfer. Seit dem 3. September ist die viel befahrene Bundesstraße 96 gesperrt. Umfangreiche Bauarbeiten in Teschendorf und Richtung Löwenberg zwingen dazu, eine weite Schleife über Neuholland zu nehmen. In Nassenheide beginnt gen Norden die Umleitung. Ortskundige schmunzeln nur leicht und biegen ab. Da gibt es doch Abkürzungen in Nassenheide. Man muss sie nur kennen. Das tun offensichtlich viele. So viele, dass der Landesbetrieb für Straßenwesen vergangenen Woche reagierte und Schleichweg 1 sperrte.

Forstweg ist keine befestigte Straße

Seitdem ist die Straße am Waldweg (hinter der Kita) keine Option mehr, dem Ampelstau ein Schnäppchen zu schlagen. Aber es gibt ja noch einen zweiten Schleichweg. Da muss man als versierter Kenner der Szene nur eine Straße früher abbiegen – in den Forstweg.

Blöd ist nur, dass das wirklich nur ein Weg ist. Keine befestigte Straße, schmal, sehr schmal, bei Gegenverkehr muss einer zurück oder sich ganz eng machen. Doch auf der einen Seite beginnt der Wald - und auf der anderen Seite stehen die entnervten Anwohner vor ihrem Grundstück und schimpfen.

Weg wird „zerrammelt“

„Hier fahren die ganz Schlauen lang“, sagt Peter Seifert ironisch. Aber was heißt fahren: „Die knallen hier entlang, als gebe es kein Morgen.“ Als es so trocken war, staubte es derart, dass er seinen Wasserschlauch im Garten entrollte und den Weg vor seinem Grundstück sprengte. „Nicht auszuhalten, war das.“ Besonders arg sei es ab 14 und 15 Uhr, wenn am Freitag der Wochenendverkehr einsetzt. Kolonnen. Dann bleibt ihm und seiner Frau nur die Flucht ins Haus. „Das Schlimme dabei ist, dass sie den ganzen Weg kaputtfahren. Vorher war der Waldboden fest und einigermaßen glatt.“

Umfahrungsflüchtlinge sind unterwegs

Jetzt sei alles zerrammelt, ärgert sich der Nassenheider. Bei den zuständigen Ämtern hat der 75-Jährige schon Alarm geschlagen. „Die sollten wenigstens ein Schild aufstellen, Durchfahrt verboten oder nur für Anlieger.“ Bislang ist aber nichts passiert. Noch gut drei Wochen bleibt B96 mindestens gesperrt.

Doch Manfred Telm bittet um Geduld. Der Fachbereichsleiter Bau und Ordnung sowie stellvertretende Bürgermeister im Löwenberger Land kann den Ärger verstehen. „Das geht nicht von heute auf morgen. Die Schilder müssen angeordnet werden.“ Er nennt die Ortskundigen auf den Schleichwegen „Umfahrungsflüchtlinge“.

Amt bittet um Geduld

Die Anwohner im Forstweg müssten noch etwas warten. Doch seinen Angaben zufolge habe den Landesbetrieb für Straßenwesen das Problem erreicht. Es werden wohl Schilder aufgestellt: Anlieger frei und Verkehrsverbot für Fahrzeuge aller Art. Ob sich die Umfahrungsflüchtlinge allerdings davon abhalten lassen? Immerhin verspricht Telm noch, sich nach dem Ende der Sperrung der B 96 um den Forstweg in Nassenheide zu kümmern. „Wir lassen ihn reparieren.“