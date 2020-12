Das stürmische Wetter hat am Sonntag zu neun Feuerwehreinsätzen in Oberhavel geführt. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde am frühen Abend auf Nachfrage.Starker Wind reißt Dachteile von AutowerkstattAm Ernst-Thälmann-Platz in Schmachtenhagen stürzte gegen 12.30 Uhr ein...