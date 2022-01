Sturmtief Nadja hat den Feuerwehrfrauen und –männern in allen Gemeinden Oberhavels am Sonnabend eine lange Nacht und am Sonntag, 30. Januar, weiterhin reichlich Arbeit beschert. Von Fürstenberg, Großwoltersdorf und Neuglobsow über Nassenheide, Beetz und Staffelde, Oranienburg, Zühlsdorf, Lehn...