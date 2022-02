Die Feuerwehren in Oberhavel kommen nicht zur Ruhe. In Oranienburg besteht seit 5.30 Uhr Ausnahmezustand, wie Stadtbrandmeister Sven Marten auf Nachfrage am Sonnabend erklärte. Das heißt, dass die Feuerwehren der Stadt es nicht mehr geschafft haben, alle einkommenden Sturm-Notrufe zeitnah abarbeit...