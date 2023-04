Einigung in Oranienburg: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat für die Beschäftigten der Stadtservice Oranienburg GmbH (SOG) einen neuen Entgelttarifvertrag ausgehandelt. Über die Ergebnisse wurde am Montag, 24. April, in einer Mitgliederversammlung unterrichtet. „Wir haben das...