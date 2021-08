Lutz Richter ist kein gelernter Tierexperte. Bis zur Wende arbeitete er als Pilot und flog unter anderem Agrarflugzeuge bei Gransee. In den letzten Jahren arbeitete er als Betreuer für behinderte Jugendliche in der Villa Sonnenschein in Lehnitz. Jetzt hat er ein Kinderbuch geschrieben – über Esel. Der Start mit dem Tier, das ihn seit langem fasziniert, war alles andere als einfach.

„Als ich sie kennenlernte, war Ronja ein schwieriger Fall, d...