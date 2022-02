Am Dienstag (22. Februar) wird der Prozess gegen Kurt L. fortgesetzt. Am sechsten Verhandlungstag werden Staatsanwalt Marc Reinhardt, der Verteidiger des Angeklagten und die Nebenklagevertreterin ihre Plädoyers halten. Es wird erwartet, dass die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neuruppin an di...