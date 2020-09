Knapp zweieinhalb Jahre nach dem dramatischen Tod einer Fahrradfahrerin an der Ecke Lehnitz-/André-Pican-Straße ist der Unfallverursacher am Donnerstag am Amtsgericht Oranienburg verurteilt worden. Der 34-Jährige hatte der 59-jährigen Frau aus Borgsdorf am 10. April 2018 beim Rechtsabbiegen die...