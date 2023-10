Zweiter Prozesstag im ominösen Todesfall von Schmachtenhagen: Mehrere Zeugen sind am Landgericht Neuruppin gehört worden. Zum Auftakt sagte der heute 59-jährige Bruder des Opfers aus. Eine geheimnisvolle Rolle spielt offenbar der Pächter der Halle in Schmachtenhagen, in der 2019 der damals 50-j�...