Ein Fahrer ist am Montagmittag mit seinem Motorrad in Liebenwalde gestürzt und anschließend mit mehren Fahrzeugen kollidiert. Am Ende erlag er seinen schweren Verletzungen. Dies war von Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, auf Nachfrage des Märkischen Medienhauses zu erfahren.

Von Tankstelle gekommen

Der Fahrer fuhr von der Sprint-Tank-Stelle auf die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Zehdenicker Straße. Nachdem er sein Vord...