Sie wurden zwischen 1953 und 1958 geboren und besitzen einen Führerschein in Papierform? Dann ist es langsam an der Zeit, sich um den Umtausch des Führerscheins zu kümmern. Denn die Umtauschfrist läuft am 19. Januar 2022 ab. Ist sie verstrichen, verliert das Dokument seine Gültigkeit.