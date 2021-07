Klimaschutz geht alle an. Jeder Mensch in Deutschland verursacht durchschnittlich pro Jahr einen Kohlendioxid-Ausstoß von zwölf Tonnen. Was viele nicht wissen: Jedes Handy trägt zum Klimawandel bei. Denn die gespeicherten Daten verbrauchen permanent Energie. Rigoroses Löschen von Fotos kann desh...