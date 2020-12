Eine 82 Jahre alte Frau auf einem Fahrrad wurde am Sonnabend gegen 10.25 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mitteilte, übersah eine 48-jährige Autofahrerin auf dem Pappelhofer Weg an der Einmündung zum Dorfanger die Radfahrerin, die den Radweg befuhr.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Es kam zum Zusammenstoß des Fahrrads mit dem Mercedes. Dabei wurde die 82-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Berlin gebracht.

Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ermittelt.