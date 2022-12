Am Sonntagmorgen gegen 09.25 Uhr kam es auf der Autobahn A10 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Oranienburg zu einem Unfall, bei dem zwei 66 Jahre alte Personen verletzt wurden. Das teilte die Autobahnpolizei in Walsleben am Sonntag mit.

Demnach befuhr ein 66-jähriger deutscher Autofahrer mit seinem Sub...