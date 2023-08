Es war einer der schlimmsten Unfälle, die auf den Autobahnen in Oberhavel im Jahr 2022 zu beklagen waren. Am 28. August, einem Sonntag kurz nach 18 Uhr, rast auf der Autobahn A10 Höhe Mühlenbeck ein stark betrunkener Pkw-Fahrer mit extrem überhöhter Geschwindigkeit in die damals dort bestehende...