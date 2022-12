Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag (30. Dezember) auf der Bundesstraße 167 bei Liebenwalde. Gegen 11.20 Uhr stießen auf der B167 zwei Fahrzeuge zusammen. Es gab Verletzte.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Ortschaften Hammer und Zerpenschleuse. Zum Unfallhergang teilt die Polizeidirektion Nord folgendes mit. Demnach wollte ein 69-jähriger Fahrer aus Berlin mit seinem Ford Focus aus Liebenwalde kommend nach links in die Ortschaft Hammer abbiegen. Dabei übersah er offenbar, so die Polizei, an dieser gefährlichen Stelle den Gegenverkehr.