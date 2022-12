Das Landgericht Neuruppin hat nach siebentägiger Verhandlung am Donnerstag, 15. Dezember, ein Urteil über den wegen zweifachen Mordes angeklagten Vincent R. aus Hohen Neuendorf gefällt.

Erstmals ist in Brandenburg ein Verfahren wegen Mordes am Steuer verhandelt worden. Der Prozess in Neuruppin fan...