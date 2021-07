Erneut hat es am Donnerstagabend, 29. Juli, im Landkreis Oberhavel einen Unfall mit einem Motorradfahrer gegeben. Ebenso wie bei den jüngsten Unfällen ist es zu einer Kollision gekommen. Der Mann stürzte am Ende mit seinem Motorrad und ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Die Rettungskräfte haben aufgrund seiner Verletzungen einen Hubschrauber eingesetzt.

Auf der Bundesstraße96 unterwegs

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist bei ei...