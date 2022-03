Gegen 14.20 Uhr kam es auf dem nördlichen Berliner Ring (A10) in Fahrtrichtung Dreieck Pankow kurz hinter der Anschlussstelle Birkenwerder zu einem schweren Lkw-Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Lkw, der mit Sand beladen war, auf einen anderen Lkw, der Lebensmittel transportierte, auf. Ein Fahrer wurde in seiner total zerstörten Kabine eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Birkenwerder befreit werden und schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.