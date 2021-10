Ein SUV raste am Sonntagnachmittag auf der Schönfließer Straße in Schildow in eine Personengruppe auf dem Gehweg und prallte danach gegen einen Baum. Drei Menschen wurden verletzt, darunter ein Kleinkind im Kinderwagen. Eine Frau starb noch am Unfallort. Die Untersuchungen zum Unfallhergang laufen. © Foto: Statusvier.de