Auf der L21 kam es am Sonnabendnachmittag zu einem schweren Unfall. Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mit. Demnach kam der Kleinwagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich merhfach und landete in einem Graben. Der 24-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Etwa 100 Meter hinter der...